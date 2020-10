F1, Alfa Romeo: Raikkonen e Giovinazzi insieme anche nel 2021 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen – Photo Credit: F1 Official Twitter AccountDurante il weekend del Gran Premio di Russia si erano fatte sempre più insistenti le voci sul possibile rinnovo di Kimi Raikkonen e del compagno Antonio Giovinazzi con la scuderia Alfa Romeo per il 2021; l’ufficialità è giunta da poco, il finlandese e l’italiano correranno con la scuderia di Hinwill anche per il prossimo Mondiale di F1. Raikkonen e Giovinazzi con Alfa Romeo anche nel 2021 Da quando a luglio è iniziato il Mondiale, la grande domanda che ha fatto il giro del paddock è sempre stata la stessa: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Antonioe Kimi– Photo Credit: F1 Official Twitter AccountDurante il weekend del Gran Premio di Russia si erano fatte sempre più insistenti le voci sul possibile rinnovo di Kimie del compagno Antoniocon la scuderiaper il; l’ufficialità è giunta da poco, il finlandese e l’italiano correranno con la scuderia di Hinwillper il prossimo Mondiale di F1.connelDa quando a luglio è iniziato il Mondiale, la grande domanda che ha fatto il giro del paddock è sempre stata la stessa: ...

borghi_claudio : Ah sempre giusto per far notare. Sempre in questa asta le tre Alfa Romeo BAT vendute per 15 milioni di dollari - F1inGenerale_ : F1 | Ufficiale: Alfa Romeo conferma Raikkonen e Giovinazzi per il 2021 - Vrtowc : RT @alfamale87: Alfa Romeo Giulia - AlessiaOpinions : ?#F1: GIOVINAZZI-RAIKKONEN IN ALFA ROMEO ANCHE NEL 2021 ? ?? Dopo la conferma che Alfa Romeo sarà sponsor della Saub… - ely0611 : RT @perchetendenza: 'Alfa Romeo': Perché Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi correranno in Formula 1 con l'@alfaromeoracing anche nel 2021… -