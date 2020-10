F1 a Imola, Alfa Romeo: confermati Giovinazzi e Raikkonen per il 2021 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nessuna sorpresa: Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen guideranno l'Alfa Romeo anche nel 2021. Una decisione che era nell'aria e che è stata confermata dal marchio del gruppo Fca alla vigilia di Imola, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nessuna sorpresa: Antonioe Kimiguideranno l'anche nel. Una decisione che era nell'aria e che è stata confermata dal marchio del gruppo Fca alla vigilia di, ...

Gazzetta_it : .@F1, #imolagp, #Vasseur: “Felici di aver tenuto #Raikkonen e #Giovinazzi in #alfaromeo. Per noi grande coppia”… - dinoadduci : F1, GP Imola, Vasseur: “Felici di aver tenuto Raikkone e Giovinazzi all’Alfa. Per noi grande coppia” - Saetta_McQueen : RT @iCick_e_Ciak: Giovinazzi confermato pilota Alfa Romeo durante il weekend di Imola. Sempre quel Giovinazzi che questo weekend avrebbe do… - iCick_e_Ciak : Giovinazzi confermato pilota Alfa Romeo durante il weekend di Imola. Sempre quel Giovinazzi che questo weekend avre… - mattiamaestri46 : RT @danielesparisci: F1, l'Alfa conferma Giovinazzi e Raikkonen per il 2021. Ci sarà ancora un pilota italiano, e se le merita tantissimo… -