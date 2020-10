Crescono in Italia le auto elettriche | ma ancora non abbastanza

Leggi su wired

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Bene, ma si può migliorare. È questo, in estrema sintesi, il quadro che emerge dallo Smart mobility report 2020 realizzato dall’Energy & strategy group della School of management del Politecnico di Milano, che riporta una crescita complessiva delle immatricolazioni dicompletamentee ibride indel 155% da gennaio, nonostante il generale crollo del settoremotive dovuto alla pandemia. In particolare, leimmatricolate nel nostro paese nei primi nove mesi del 2020 sono state 30mila, e rappresentano più del 3% di tutte le nuovemesse in circolazione in quel periodo, circa 972mila. E questi dati si inscrivono in un trend positivo per il settore, visto che già nel 2019 le ...