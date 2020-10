Coronavirus, l’Italia verso lo scenario 4: lockdown totale, allarme alto in 5 regioni (Di venerdì 30 ottobre 2020) La crescita dei contagi da Coronavirus proietta l’Italia verso un inevitabile scenario 4: previsto nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19” redatto dall’Istituto Superiore di Sanità, lo scenario 4 si caratterizza come rappresentativo della situazione peggiore della pandemia di Covid. Una circostanza in cui il valore dell’indice di trasmissibilità Rt si attesta sopra l’1,5. Leggi anche >> Covid, il bollettino di oggi: 26.831 nuovi casi e 217 morti, +115 in intensiva Italia scenario 4 Coronavirus, verso il lockdown totale: allarme alto per 5 regioni L’indice Rt indica la potenzialità di trasmissione di un virus ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) La crescita dei contagi daproietta l’Italiaun inevitabile4: previsto nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19” redatto dall’Istituto Superiore di Sanità, lo4 si caratterizza come rappresentativo della situazione peggiore della pandemia di Covid. Una circostanza in cui il valore dell’indice di trasmissibilità Rt si attesta sopra l’1,5. Leggi anche >> Covid, il bollettino di oggi: 26.831 nuovi casi e 217 morti, +115 in intensiva Italiailper 5L’indice Rt indica la potenzialità di trasmissione di un virus ...

