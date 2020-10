“Tutti contagiati | non sappiamo più come assistere gli ospiti” Il virus è tornato nelle case degli anziani | Rsa sotto assedio da nord a sud

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Tutti gli ospiti sono chiusirispettive stanze ed hanno bisogno di assistenza, nonfare. Fate presto”. L’sos è del presidente della residenza perSanta Caterina di Fabriano Giampaolo Ballelli che si è rivolto al prefetto di Ancona dopo che la struttura ha registrato un ulteriore balzo del numero di ospiti positivi al Covid che sono saliti a 52 su 55 (+10) e tra i 40 dipendenti (tra cui infermieri e operatori sociosanitari) 30 sono risultati, mentre altri 5 sono in malattia. “Abbiamo a disposizione solo quattro figure fra infermieri e oss. Se non ci inviano personale, esercito o protezione civile, da domani mattina non riusciremo a garantire i livelli minimi di assistenza“, ha scritto Ballelli. Da un controllo, ...