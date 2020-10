“Tra loro una passione bollente” GF Vip | scoppia la bomba | Elisabetta Gregoraci è stata con il super vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Io penso di averle mandata almeno un po’ in confusione. Visto che questi sono stati i giorni che hanno preceduto una possibile eliminazione sia mia che sua si è lasciata andare di più. Mi ha anche detto che se dovesse uscire mi darebbe un bacio, uno di quelli veri, non i bacetti così. Lei è molto cambiata negli ultimi giorni, mi ha dato qualche certezza in più che non avevo mai avuto finora in quaranta giorni”. Così aveva parlato Pierpalo Pretelli lunedì a Alfonso Signorini. Tra tira e molla, alti e bassi continua la storia trae Pierpalo Pretelli dentro la casa del Grande Fratello Vip. Quella che sembrava una storia mai nata adesso si arricchisce di un nuovo particolare. Continua dopo la foto Quando Alfonso gli ha chiesto cosa le avesse detto in questi giorni ...