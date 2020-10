Temptation Island, Michael De Giorgio aggredito e ferito con delle forbici: «Entrate e uscite dal polso». La corsa in sala operatoria (Di giovedì 29 ottobre 2020) Michael De Giorgio, ex protagonista di Temptation Island, aggredito nella notte, ferito con delle forbici e costretto a correre in ospedale per subire un intervento chirurgico alla mano. Michael De Giorgio ha partecipato al reality Temptation Island assieme all’allora fidanzata Lara Zorzetto e ha raccontato la disavventura dal suo account Instagram. Michael De Giorgio in un post dalle stories ha prima fatto vedere la ferita che gli hanno procurato gli aggressori, poi ha raccontato l’accaduto: “Questa notte sono stato ferito con una forbice – ha scritto ai follower – è entrata ed uscita ... Leggi su attualitavip.myblog (Di giovedì 29 ottobre 2020)De, ex protagonista dinella notte,cone costretto a correre in ospedale per subire un intervento chirurgico alla mano.Deha partecipato al realityassieme all’allora fidanzata Lara Zorzetto e ha raccontato la disavventura dal suo account Instagram.Dein un post dalle stories ha prima fatto vedere la ferita che gli hanno procurato gli aggressori, poi ha raccontato l’accaduto: “Questa notte sono statocon una forbice – ha scritto ai follower – è entrata ed uscita ...

massidanu : @Santame10 @chilhavistorai3 Degli amici così purtroppo sono anche persone in giro La gente non se ne accorge ma… - meghi_10 : Bettarini al gfvip 1, a Temptation Island, all'isola dei famosi, al GF vip 5 #GFVIP - LaFionda2020 : Questa passione delle donne, pur non essendo mai violente anzi sempre vittime, per le armi da taglio sarebbe da stu… - _ks88srx_ : RT @mjgryffindor: chanyeol e la sua gf che vanno a temptation island per risolvere i problemi di coppia - xbyunyeol : RT @mjgryffindor: chanyeol e la sua gf che vanno a temptation island per risolvere i problemi di coppia -