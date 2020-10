Temptation Island, Gennaro Mauro: “Anna continua a soffocarmi” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gennaro Mauro ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island ha deciso di rompere il silenzio e parlare finalmente della sua ex fidanzata Anna. Una storia la loro, finita con il reality dei sentimenti, durata più di 6 anni ma in crisi a causa di alcune divergenze di coppia. Nell’incontro di confronto dopo la fine del reality Gennaro si è rifiutato di scontrarsi con Anna mentre quest’ultima ha dichiarato che l’ex le ha proposto di fingere per speculare sulla momentanea popolarità ottenuta. Dopo quelle affermazione Gennaro ha subìto anche delle pressioni dall’ex fidanzata, sembra infatti che la donna sia determinata, anche se indirettamente, a voler far parte della sua vita. A rivelare queste presunte verità ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 29 ottobre 2020)ex protagonista dell’ultima edizione diha deciso di rompere il silenzio e parlare finalmente della sua ex fidanzata Anna. Una storia la loro, finita con il reality dei sentimenti, durata più di 6 anni ma in crisi a causa di alcune divergenze di coppia. Nell’incontro di confronto dopo la fine del realitysi è rifiutato di scontrarsi con Anna mentre quest’ultima ha dichiarato che l’ex le ha proposto di fingere per speculare sulla momentanea popolarità ottenuta. Dopo quelle affermazioneha subìto anche delle pressioni dall’ex fidanzata, sembra infatti che la donna sia determinata, anche se indirettamente, a voler far parte della sua vita. A rivelare queste presunte verità ...

VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Nella notte arriva il chiarimento tra Francesco Oppini e Dayanne Mello come un falò di Temptation Island c… - luckvyone : RT @mjgryffindor: chanyeol e la sua gf che vanno a temptation island per risolvere i problemi di coppia - zaoldyekk : Apro gli occhi per trovarmi memini di Chanyeol a temptation island - pisysoo : RT @mjgryffindor: chanyeol e la sua gf che vanno a temptation island per risolvere i problemi di coppia - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Antonella Elia sposa Pietro Delle Piane dopo Temptation Island? L'indiscrezione -