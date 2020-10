Quella volta in cui feci commuovere Gorbaciov (Di giovedì 29 ottobre 2020) Pensate, in questi giorni Gorbaciov, che è stato Presidente dell'Unione Sovietica, compie 90 anni. Ho avuto occasione d'incontrarlo due volte. La prima intervistandolo al “Maurizio Costanzo Show”. Gli era morta la moglie da poco e sapevo che amava una canzone napoletana. L'orchestra di Demo Morselli ne accennò un po' di note e gli occhi di Gorbaciov si riempirono di lacrime. Sì, questa sua immagine mi è rimasta nella memoria. L'ho rivisto poi a Venezia ma, siccome continuavo a pensare a Quella canzone e ai suoi occhi, non gli ho fatto nessuna domanda sulla politica. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Pensate, in questi giorni, che è stato Presidente dell'Unione Sovietica, compie 90 anni. Ho avuto occasione d'incontrarlo due volte. La prima intervistandolo al “Maurizio Costanzo Show”. Gli era morta la moglie da poco e sapevo che amava una canzone napoletana. L'orchestra di Demo Morselli ne accennò un po' di note e gli occhi disi riempirono di lacrime. Sì, questa sua immagine mi è rimasta nella memoria. L'ho rivisto poi a Venezia ma, siccome continuavo a pensare acanzone e ai suoi occhi, non gli ho fatto nessuna domanda sulla politica.

FBiasin : Mi ricordo quella volta in Seconda Categoria. Faccio autogol. Sbaglio pure il passaggio successivo. Il mister è un… - lastknight : Di quella volta in cui scoprii un contatto di #immuni per caso, senza notifica, durante una intervista di @faffa42… - HuffPostItalia : 'Ancora una volta la politica dimostra, con i fatti, di non attribuire alla scuola quella funzione centrale per il… - ZaiaMirko1 : RT @zaiapresidente: ??? Una notizia che sconvolge e indigna, quella che arriva da Nizza. Sono vicino al popolo francese, che a poche settim… - SusiTolin : RT @zaiapresidente: ??? Una notizia che sconvolge e indigna, quella che arriva da Nizza. Sono vicino al popolo francese, che a poche settim… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella volta Emilie Nef Naf, lady Menez e quella volta che ha seguito la Reggiana al posto della Reggina... Corriere dello Sport Quella volta in cui feci commuovere Gorbaciov

Pensate, in questi giorni Gorbaciov, che è stato Presidente dell’Unione Sovietica, compie 90 anni. Ho avuto occasione ...

Professor Rappuoli, gli anticorpi monoclonali contro il coronavirus sono speciali?

Ecco perché, per la prima volta, possiamo usare gli anticorpi monoclonali anche per le malattie infettive". "Sì, è il più potente fra quelli descritti finora dalla comunità scientifica. La potenza ...

Pensate, in questi giorni Gorbaciov, che è stato Presidente dell’Unione Sovietica, compie 90 anni. Ho avuto occasione ...Ecco perché, per la prima volta, possiamo usare gli anticorpi monoclonali anche per le malattie infettive". "Sì, è il più potente fra quelli descritti finora dalla comunità scientifica. La potenza ...