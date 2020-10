Maxi rissa al parco con catene e tirapugni | c’è anche un minorenne positivo al Covid

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Nella giornata di ieri, alle ore 19,30 circa, a Sesto San Giovanni, i carabinieri della Compagnia di Sesto sono intervenuti nei pressi dei giardini Don Luigi Sturzo, in via Matteotti per unatra non meno di quaranta persone. Sul posto sono intervenute ben 8 pattuglie di carabinieri oltre ad equipaggi della Polizia locale e … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloalcon, c’èunalproviene da Il Notiziario.