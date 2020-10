L’insegna è in Veneto ma la cucina in Trentino: la taverna rimane aperta (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’insegna è in Veneto ma la cucina in Trentino: la taverna resta aperta. È il caso, riportato dal Corriere della Sera, della taverna Clara, alla frontiera tra le due regioni.A Busatti (Vicenza), in Veneto, il locale ha insegna, prefisso telefonico, recapito per bollette di luce e gas. Ma il ristorante vero e proprio si trova in Trentino e, stando all’ordinanza della Provincia autonoma, può rimanere aperto fino alle 22. A parlare del caso sulle pagine del Corriere è Rebecca Dal Molin, giovane proprietaria del ristorante, fondato quasi mezzo secolo fa dalla nonna Clara:“Qui il confine tra le due regioni passa proprio sopra al fiume. Per non rischiare infrazioni, ho consultato il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’insegna è inma lain: laresta. È il caso, riportato dal Corriere della Sera, dellaClara, alla frontiera tra le due regioni.A Busatti (Vicenza), in, il locale ha insegna, prefisso telefonico, recapito per bollette di luce e gas. Ma il ristorante vero e proprio si trova ine, stando all’ordinanza della Provincia autonoma, puòre aperto fino alle 22. A parlare del caso sulle pagine del Corriere è Rebecca Dal Molin, giovane proprietaria del ristorante, fondato quasi mezzo secolo fa dalla nonna Clara:“Qui il confine tra le due regioni passa proprio sopra al fiume. Per non rischiare infrazioni, ho consultato il ...

