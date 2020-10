La Gruber manda in tilt Travaglio e sorprende tutti | «Non è che su Conte ha ragione Salvini?» video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 29 ottobre 2020)nte Lilli. Lei: la pasionaria anti-ana che non si è mai fatta remore di dimostrare quella che è la sua appartenenza politica anche a costo di obiettività e doveri di ospitalità in tv, ieri ha sorpreso un po’. A partire dal suo ospite, ormai quasi fisso: Marco. Rivolgendosi al quale, parlando della controversa gestione sanitaria da parte dell’esecutivo giallorosso, la conduttrice di Otto e mezzo esordisce con una doche spiazza decisamente il suo interlocutore: «Ma non è che haMatteo»?sconcertato dallaAnzi, per l’esattezza, l’interrogativo posto dalla padrona di casa al ...