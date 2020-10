Il medico aveva salvato in treno un turista ad agosto (Di venerdì 30 ottobre 2020) "Lavoriamo 48 o anche 60 ore alla settimana, ma per l'Italia siamo senza futuro", questa la denuncia del dottor Carlo Santucci. Carlo Santucci, la denuncia del dottore eroe: “Medici lasciati nel precariato” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 30 ottobre 2020) "Lavoriamo 48 o anche 60 ore alla settimana, ma per l'Italia siamo senza futuro", questa la denuncia del dottor Carlo Santucci. Carlo Santucci, la denuncia del dottore eroe: “Medici lasciati nel precariato” su Notizie.it.

HuffPostItalia : Youtuber muore di cancro a 30 anni: 'Nessun medico lo aveva visitato per mesi a causa del Covid' - HojohClo : RT @Cookiehnut: @HojohClo Il mio medico mi aveva detto di 'vivere la mia vita', testuali parole. - Cookiehnut : @HojohClo Il mio medico mi aveva detto di 'vivere la mia vita', testuali parole. - johnnybambin : @PornoNoblogs A napoli il medico a mia madre ha dato la 'cura covid' antibiotico e tachipirina, 'se passa non è Cov… - celtykygdr : @Shinrakygdr - in fondo, a parte proteggere Shizuo ed evitare che uccidesse un innocente, Celty non avrebbe voluto… -

Ultime Notizie dalla rete : medico aveva Andrea Radighieri, morto medico nel sonno a 29 anni il Resto del Carlino Carlo Santucci, la denuncia del dottore eroe: “Medici lasciati nel precariato”

Carlo Santucci è saltato agli onori di cronaca ad agosto scorso, quando in un treno per le Dolomiti aveva salvato un turista in arresto cardiaco. Il medico per quaranta minuti aveva praticato un ...

Nuovo triage all'Ospedale baluardo contro il Covid

CREMONA (29 ottobre 2020) - Medici con l’Africa Cuamm ha presentato oggi all’ospedale di Cremona la nuova struttura per il triage costruita negli ultimi mesi per tenere sotto controllo l’epidemia di C ...

Carlo Santucci è saltato agli onori di cronaca ad agosto scorso, quando in un treno per le Dolomiti aveva salvato un turista in arresto cardiaco. Il medico per quaranta minuti aveva praticato un ...CREMONA (29 ottobre 2020) - Medici con l’Africa Cuamm ha presentato oggi all’ospedale di Cremona la nuova struttura per il triage costruita negli ultimi mesi per tenere sotto controllo l’epidemia di C ...