Grande Fratello Vip 5: gli aerei per Tommaso Zorzi – Francesco Oppini e la stanza blu (video) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Oggi, giovedì 29 ottobre 2020, altri due aerei hanno sorvolato la casa del 'Grande Fratello Vip'. Uno è indirizzato ai 'Fab 4' della stanza blu, ovvero Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta che, alla vista del messaggio dall'alto, non hanno trattenuto l'emozione e la gioia: *Passa l'aereo per la stanza blu*"Blue is top orange is not"👑 STO VOLANDOOOO✈✈✈✈✈✈(E intanto potete osservare l'invidia di Elisabetta davanti all'aereo)#GFVIP pic.twitter.com/fX3WmmwPwA — Tommy🗣👑 (@Uovo Leopoldo) October 29, 2020 "Tommaso, Stefania, Maria Teresa, Guenda: Blue is top, orange is not, i fan" Patrizia De Blanck, ...

