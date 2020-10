Covid, Miozzo (Cts): «Rispettare le regole per due settimane o si chiude tutto» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Miozzo (Cts): da aprile chiediamo misure per i trasportiCoinvolgere di più i medici di base, sanzioni a chi si rifiuta Leggi su corriere (Di giovedì 29 ottobre 2020)(Cts): da aprile chiediamo misure per i trasportiCoinvolgere di più i medici di base, sanzioni a chi si rifiuta

TgLa7 : #Covid: #Miozzo,non abbiamo fatto tutto quello che avremmo dovuto. Non possiamo piu' perdere tempo, stiamo entrando in fase critica - ErmannoKilgore : Covid, Miozzo (Cts): «Rispettare le regole per due settimane o si chiude tutto»- - RobertoPieralli : Covid. L’ammissione di Miozzo (presidente Cts): “Non abbiamo fatto tutto quello che avremmo dovuto fare” - Quotidia… - carlo_centemeri : #Covid. L’ammissione di agostino miozzo (presidente Cts): “Non abbiamo fatto tutto quello che avremmo dovuto fare”… - Quot_Molise : Covid, Miozzo «Non abbiamo fatto quello che avremmo dovuto» | -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Miozzo Covid, Miozzo (Cts): «Rispettare le regole per due settimane o si chiude tutto» Corriere della Sera Covid, Miozzo (Cts): «Rispettare le regole per due settimane o si chiude tutto»

Agostino Miozzo, il Comitato tecnico scientifico che lei coordina ... soprattutto nei territori in ritardo nell’organizzazione dei percorsi dedicati ai pazienti Covid. L’unico modo per alleggerire è ...

Coronavirus, Miozzo (Cts): rispettare le regole o si chiude tutto

Dobbiamo difenderlo se non vogliamo trovarci centinaia di migliaia di ragazzi terrorizzati e affetti dalla sindrome della capanna".Per sapere se le nuove misure funzionano, spiega Miozzo ...

Agostino Miozzo, il Comitato tecnico scientifico che lei coordina ... soprattutto nei territori in ritardo nell’organizzazione dei percorsi dedicati ai pazienti Covid. L’unico modo per alleggerire è ...Dobbiamo difenderlo se non vogliamo trovarci centinaia di migliaia di ragazzi terrorizzati e affetti dalla sindrome della capanna".Per sapere se le nuove misure funzionano, spiega Miozzo ...