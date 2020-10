Attentato Nizza, tre morti e alcuni feriti: decapitata una donna (Di giovedì 29 ottobre 2020) 'Sono tre i morti e alcuni feriti. Tra le vittime, una donna è stata decapitata'. Lo ha detto un ufficiale di polizia di Nizza, poco dopo l'Attentato alla chiesa di Notre-Dame. In un primo momento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 ottobre 2020) 'Sono tre i. Tra le vittime, unaè stata'. Lo ha detto un ufficiale di polizia di, poco dopo l'alla chiesa di Notre-Dame. In un primo momento ...

