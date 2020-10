Attentato a Nizza. Decapitata una donna, tre i morti. (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nizza, Francia (Reuters) – Un aggressore armato di coltello al grido di “Allahu Akbar” ha decapitato una donna e ucciso altre due persone in un sospetto atto terroristico in una chiesa nella città francese di Nizza giovedì, mentre un uomo armato è stato ucciso dalla polizia. in un incidente separato. A poche ore dall’attacco di Nizza, la polizia ha ucciso un uomo che aveva minacciato i passanti con una pistola a Montfavet, vicino alla città di Avignone, nel sud della Francia. Anche lui al grido di “Allahu Akbar” (Dio è il più grande), secondo la stazione radio Europe 1. Giovedì in Arabia Saudita, la televisione di stato ha riferito che un uomo saudita era stato arrestato nella città di Jeddah dopo aver aggredito e ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 29 ottobre 2020), Francia (Reuters) – Un aggressore armato di coltello al grido di “Allahu Akbar” ha decapitato unae ucciso altre due persone in un sospetto atto terroristico in una chiesa nella città francese digiovedì, mentre un uomo armato è stato ucciso dalla polizia. in un incidente separato. A poche ore dall’attacco di, la polizia ha ucciso un uomo che aveva minacciato i passanti con una pistola a Montfavet, vicino alla città di Avignone, nel sud della Francia. Anche lui al grido di “Allahu Akbar” (Dio è il più grande), secondo la stazione radio Europe 1. Giovedì in Arabia Saudita, la televisione di stato ha riferito che un uomo saudita era stato arrestato nella città di Jeddah dopo aver aggredito e ...

