Amedeo Goria fa chiarezza: “Mia figlia Guenda non è bipolare, lei sta benissimo” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Amedeo Goria ha definito sua figlia Guenda “bipolare”? “Mi fa soffrire. Con me è bellicosa e bipolare, come con tutti gli altri uomini che frequenta” erano state le sue parole rilasciate a Nuovo Tv. L’estratto di questa un’intervista è stato mostrato al “Grande Fratello Vip” e ha fatto esplodere sia Maria Teresa Ruta che Guenda Goria. “Il Grande Fratello è un meraviglioso show di sentimenti. Maria Teresa si è sentita attaccata nel momento in cui sembrava che io avessi attaccato sua figlia. Lei è una grande donna. Secondo me lei ha esagerato un po’. E’ partita in quarta, magari era nervosa: forse lo stare un mese e mezzo in una casa ha ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 29 ottobre 2020)ha definito sua”? “Mi fa soffrire. Con me è bellicosa e, come con tutti gli altri uomini che frequenta” erano state le sue parole rilasciate a Nuovo Tv. L’estratto di questa un’intervista è stato mostrato al “Grande Fratello Vip” e ha fatto esplodere sia Maria Teresa Ruta che. “Il Grande Fratello è un meraviglioso show di sentimenti. Maria Teresa si è sentita attaccata nel momento in cui sembrava che io avessi attaccato sua. Lei è una grande donna. Secondo me lei ha esagerato un po’. E’ partita in quarta, magari era nervosa: forse lo stare un mese e mezzo in una casa ha ...

pomeriggio5 : La rivelazione #choc di Lory Del Santo a #Pomeriggio5 - franzisksksksk : @Arcvtic Amedeo Goria lo sanno pure i muri che è stato un pessimo padre molto assente quindi onestamente non credo… - Arcvtic : @franzisksksksk Poi figurati, l’articolo di Amedeo Goria potrebbe essere studiato a tavolino come tutto il resto. N… - 361_magazine : #Pomeriggio5: #Lorydelsanto parla di #AmedeoGoria - GossipItalia3 : “Pomeriggio 5”, Lory Del Santo: «Amedeo Goria ci ha provato con me, mi ha detto cose intime» #gossipitalianews -