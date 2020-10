Vendemmia 2020 in Italia, regione per regione: più qualità che quantità (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di bilanci per la Vendemmia 2020 in Italia, ottima nella qualità e misurata nella quantità. Un verdetto della natura favorevole rispetto alla congiuntura economica mondiale, che consegna una raccolta molto promettente anche per il futuro commerciale del principale produttore mondiale di vino al mondo. Il responso definitivo della Vendemmia Italiana 2020, elaborato da Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini, rileva una produzione complessiva di vino e mosto di 46,6 milioni di ettolitri, con una flessione del 2% rispetto ai 47,5 milioni di ettolitri del 2019. Una stima che registra un lieve calo anche rispetto alle prime stime di settembre (-1%, a 47,2 milioni, dato Oiv) dovuto a minori rese sia in campo che in cantina, ma ... Leggi su winemag (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di bilanci per lain, ottima nella qualità e misurata nella quantità. Un verdetto della natura favorevole rispetto alla congiuntura economica mondiale, che consegna una raccolta molto promettente anche per il futuro commerciale del principale produttore mondiale di vino al mondo. Il responso definitivo dellana, elaborato da Assoenologi, Ismea e Unionena Vini, rileva una produzione complessiva di vino e mosto di 46,6 milioni di ettolitri, con una flessione del 2% rispetto ai 47,5 milioni di ettolitri del 2019. Una stima che registra un lieve calo anche rispetto alle prime stime di settembre (-1%, a 47,2 milioni, dato Oiv) dovuto a minori rese sia in campo che in cantina, ma ...

Una vendemmia ottima nella qualità e misurata nella quantità. È quanto emerge dai dati definitivi sulla vendemmia 2020 in Italia redatti da Assoenolgi, Ismea e Unione italiana vini. La produzione 2020 ...

5' di lettura 28/10/2020 - Nelle Marche, controtendenza sui dati nazionali: +5% rispetto al 2019. Una vendemmia ottima nella qualità e misurata nella quantità. Un verdetto della natura favorevole ...

