Ronaldo Juventus, lo sfogo di CR7: “Come una belva chiusa in gabbia” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ronaldo Juventus – Cristiano Ronaldo non sarà disponibile contro il Barcellona. Quella che dovrebbe essere la sfida del secolo, Cristiano contro Messi, non ci sarà. Il portoghese è ancora positivo al covid. Dovremmo dunque aspettare il ritorno per poter vedere in campo i due più grandi calciatori di quest’epoca. L’assenza di CR7 è una pessima notizia per la Juventus e per Pirlo, che dopo il pari col Verona aveva bisogno soprattutto di una scossa del suo leader e fuoriclasse. Ronaldo Juventus, lo sfogo del portoghese Spunta l’indiscrezione sullo sfogo dell’ex Real Madrid. Cristiano Ronaldo, si sente “come una belva costretta a ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 28 ottobre 2020)– Cristianonon sarà disponibile contro il Barcellona. Quella che dovrebbe essere la sfida del secolo, Cristiano contro Messi, non ci sarà. Il portoghese è ancora positivo al covid. Dovremmo dunque aspettare il ritorno per poter vedere in campo i due più grandi calciatori di quest’epoca. L’assenza di CR7 è una pessima notizia per lae per Pirlo, che dopo il pari col Verona aveva bisogno soprattutto di una scossa del suo leader e fuoriclasse., lodel portoghese Spunta l’indiscrezione sullodell’ex Real Madrid. Cristiano, si sente “come unacostretta a ...

Gazzetta_it : #CristianoRonaldo ancora positivo al #Covid: salta il Barcellona - GoalItalia : #JuveBarca non avrà Cristiano Ronaldo ? Niente da fare per CR7 [@romeoagresti] - SkySport : Cristiano Ronaldo ancora positivo: non ci sarà in Juventus-Barcellona - calciomercatoit : ???#JuventusBarcellona, lo sfogo di #CristianoRonaldo: “Mi sento come una belva costretta a restare in gabbia” - TifosaJ : Juventus-Barcellona, Ronaldo spera nel tampone negativo: CR7 riuscirà a recuperare per l'importante sfida di Champi… -