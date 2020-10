Paola Perego torna a Forum

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)debutterà sabato 7 novembre (con una settimana di ritardo rispetto al previsto) nel pomeriggio di Rai 2 con il suo nuovo programma Il Filo Rosso, ma prima di andare avanti si è voluta concedere un tuffo nel passato, su Canale 5. E così questa mattina è stata ospite di, programma che ha condotto dal 1997 al 2003, quando andava in onda su Rete 4. L’attuale padrona di casa Barbara Palombelli ha riservato alla collega un’accoglienza calorosa, ricordando il suo percorso nel programma attraverso un video e complimentandosi con lei per l’aspetto immutato e per la sua nuova esperienza da nonna. “Io dico sempre che questo programma è la mia casa, è la mia famiglia, ma questa casa non ...