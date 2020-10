Ospedali troppo affollati | più test e cure a casa

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Commissario Arcuri, lei una settimana fa ha annunciato il raddoppio dei tamponi. A che punto siamo?Innanzitutto, i dati: Nei primi mesi dell’emergenza riuscivamo a fare circa 30mila tamponi al giorno, nell’ultima settimana ne abbiamo oltre150mila, cinque volte di;. Siamo tra i paesi al mondo che fanno; screening. A marzo il rapporto tra tamponi e contagiati era del 25 per cento, oggi è del 13 per cento. La metà. Non solo: la stragrande maggioranza dei contagiati è asintomatica. Queste considerazioni ci danno la percezione plastica della differenza tra la prima e la seconda ondata.Sì, va bene, questo il quadro, ma il raddoppio annunciato?Nelle prossime settimane metteremo le Regioni nelle condizioni di fare 200mila tamponi molecolari al giorno. Inoltre abbiamo acquistato 10milioni di ...

In questo momento il principale problema della seconda ondata è l'affollamento degli ospedali. E non quello delle terapie ... come si dice in questi casi, non sia troppo tardi. Abbiamo detto loro che ...