Nuovo SMS da Amazon per pacco fermo al terminal di Palermo ma è una truffa (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ancora un tentativo di truffa è di scena attraverso un finto SMS da Amazon che include la notifica di un pacco fermo al terminal di Palermo ma anche a quello di Verona, in base alla versione della nota virale. Sfruttando il nome del noto e-commerce, c’è un Nuovo tentativo di raggiro ai danni degli italiani che potrebbe mettere in pericolo i dati sensibili ma anche le finanze di molti. Dalla fine di questa estate e nella prima parte di questo autunno sono state diverse le ondate di “smishing” a nome di Amazon. Si tratta, per chi non fosse al corrente del termine esatto appena riportato, di un tentativo di truffa che sfrutta proprio i comuni messaggi di testo. Attraverso una semplice comunicazione come ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ancora un tentativo diè di scena attraverso un finto SMS dache include la notifica di unaldima anche a quello di Verona, in base alla versione della nota virale. Sfruttando il nome del noto e-commerce, c’è untentativo di raggiro ai danni degli italiani che potrebbe mettere in pericolo i dati sensibili ma anche le finanze di molti. Dalla fine di questa estate e nella prima parte di questo autunno sono state diverse le ondate di “smishing” a nome di. Si tratta, per chi non fosse al corrente del termine esatto appena riportato, di un tentativo diche sfrutta proprio i comuni messaggi di testo. Attraverso una semplice comunicazione come ...

