"Non passarla a Vinicius": le parole di Benzema mandano il Real nel caos (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non bastino solo i deludenti risultati fin qui ottenuti, ora anche altri avvenimenti gettano il Real Madrid nel caos. Infatti è di questa mattina una nuova notizia bomba sul mondo madrileno riportata da molti media spagnoli e da RMC Sport, il che potrebbe creare ulteriori grattacapi al tecnico Zidane. Real Madrid nel caos, ma cosa è successo? All'indomani del pareggio rimediato in Germania contro il M'Gladbach, che ha complicato i piani delle merengues in Champions League, ora è arrivato anche un imbarazzante video a scuotere ulteriormente l'ambiente. Come riportato da svariati media iberici e non, ieri tra il primo e il secondo tempo, nel tunnel degli spogliatoi, ci sarebbe stato un lungo colloquio tra i francesi Benzema e Ferland Mendy. Secondo le ...

tancredipalmeri : Clamoroso. Benzema all’intervallo dice a Mendy di “non passarla a Vinicius, te lo giuro su mia madre, gioca contro… - Hugocoe1 : RT @JPeppp: Benzema a Mendy: 'Non passarla a Vinicius, te lo giuro su mia madre, gioca contro di noi”. Comportandosi così è Benzema a gioc… - Fantacalcio : Benzema a Mendy: 'Non passarla a Vinicius, sta giocando contro di noi' - francescocater7 : RT @CB_Ignoranza: “Fratello non passarla a Vinicius. Te lo chiedo in ginocchio. Non gioca per noi, ma contro'. Così Benzema parlava al co… - matteoduranti10 : RT @CB_Ignoranza: “Fratello non passarla a Vinicius. Te lo chiedo in ginocchio. Non gioca per noi, ma contro'. Così Benzema parlava al co… -

