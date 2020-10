Napoli, cimiteri aperti da oggi fino al 2 novembre: orari e limitazioni (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI cimiteri di Napoli saranno aperti da oggi fino al 2 novembre, giorno della festa dei defunti. Lo ha comunicato l’Amministrazione comunale tramite il vicesindaco, Enrico Panini. Per garantire il decoro e la sicurezza dei cimiteri, l’Amministrazione comunale ha attivato i seguenti interventi: Verde ed alberi Da oltre una settimana gli operatori della Coop 25 giugno e il personale di Napoli servizi stanno curando lo sfalcio del verde orizzontale, mentre si è provveduto ad eliminare o a circoscrivere le situazioni di alberi caduti a causa delle allerte meteo dei giorni scorsi. Personale L’ordinaria presenza di dipendenti del Comune di Napoli e di Napoli servizi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIdisarannodaal 2, giorno della festa dei defunti. Lo ha comunicato l’Amministrazione comunale tramite il vicesindaco, Enrico Panini. Per garantire il decoro e la sicurezza dei, l’Amministrazione comunale ha attivato i seguenti interventi: Verde ed alberi Da oltre una settimana gli operatori della Coop 25 giugno e il personale diservizi stanno curando lo sfalcio del verde orizzontale, mentre si è provveduto ad eliminare o a circoscrivere le situazioni di alberi caduti a causa delle allerte meteo dei giorni scorsi. Personale L’ordinaria presenza di dipendenti del Comune die diservizi ...

