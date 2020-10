Incidente sul lavoro: operaio muore in una cava di Stazzema. Proclamato sciopero di 8 ore (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si chiamava Andrea Figaia, aveva 59 anni, era di Avenza, ed è rimasto vittima di un Incidente mortale sul lavoro all'interno della cava di marmo di Borra Larga sul Monte Corchia a Levigliani di Stazzema (Lucca). Secondo una prima ricostruzione, pare che l'operaio sia rimasto tra una macchina di quelle che si manovrano tramite telecomando e la parete rocciosa Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si chiamava Andrea Figaia, aveva 59 anni, era di Avenza, ed è rimasto vittima di unmortale sulall'interno delladi marmo di Borra Larga sul Monte Corchia a Levigliani di(Lucca). Secondo una prima ricostruzione, pare che l'sia rimasto tra una macchina di quelle che si manovrano tramite telecomando e la parete rocciosa

TgrRaiToscana : Incidente mortale in una cava marmifera sul Monte Corchia, nel territorio comunale di Stazzema. Un operaio è rimast… - FirenzePost : Incidente sul lavoro: operaio muore in una cava di Stazzema. Proclamato sciopero di 8 ore - Davi6Ted : RT @TgrRaiToscana: Incidente mortale in una cava marmifera sul Monte Corchia, nel territorio comunale di Stazzema. Un operaio è rimasto sch… - shichibiNEKO : @Covidioti I punti della patente sono quelli dell’autista... accendi la sirena “abusivamente” e fai un incidente? L… - lostarec : RT @TgrRaiToscana: Incidente mortale in una cava marmifera sul Monte Corchia, nel territorio comunale di Stazzema. Un operaio è rimasto sch… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul Lissone, tragico infortunio sul lavoro: 53enne perde la vita MBnews Scivola in motorino a Barriera Margherita: ferito un uomo di 40 anni

Livorno: sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Montenero (con l'infermiere) e i colleghi da via Verdi. Non è grave ...

Incidente stradale a Lavis (TN): muore una donna padovana

Incidente mortale in Trentino attorno alle 14.30, sulla Trento-Mezzolombardo: un camioncino e un'auto si sono scontrati frontalmente. Una donna padovana, Gabriella Pettenon, di 60 anni, è morta sul ...

Livorno: sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Montenero (con l'infermiere) e i colleghi da via Verdi. Non è grave ...Incidente mortale in Trentino attorno alle 14.30, sulla Trento-Mezzolombardo: un camioncino e un'auto si sono scontrati frontalmente. Una donna padovana, Gabriella Pettenon, di 60 anni, è morta sul ...