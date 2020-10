“Il Collegio 5”, professor Maggi: «I ragazzi venivano dal lockdown, ci saranno scintille» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Su ‘Leggo’ l’intervista al professor Maggi de “Il Collegio 5”, il docu-reality di Banijay Italia, diventato ormai un cult, ripartito ieri sera, martedì 27 ottobre, alle 21.20, su Rai 2. I ragazzi sono chiamati a vivere il 1992, un anno cruciale per la storia del nostro paese. «Allora grandi aperture: era caduto il muro di Berlino da qualche anno, è il momento del crossover, c’è una prospettiva di grande libertà. Ma i collegiali sono arrivati dopo essere stati chiusi in casa per il lockdown, con una carica davvero unica, inedita, e in ogni puntata ci saranno scintille», ha annunciato l’insegnante di Italiano ed Educazione Civica. leggi anche l’articolo —> Il ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Su ‘Leggo’ l’intervista alde “Il5”, il docu-reality di Banijay Italia, diventato ormai un cult, ripartito ieri sera, martedì 27 ottobre, alle 21.20, su Rai 2. Isono chiamati a vivere il 1992, un anno cruciale per la storia del nostro paese. «Allora grandi aperture: era caduto il muro di Berlino da qualche anno, è il momento del crossover, c’è una prospettiva di grande libertà. Ma i collegiali sono arrivati dopo essere stati chiusi in casa per il, con una carica davvero unica, inedita, e in ogni puntata ci», ha annunciato l’insegnante di Italiano ed Educazione Civica. leggi anche l’articolo —> Il ...

ispionline : Come funziona il sistema elettorale #USA? Alle presidenziali, gli elettori non eleggono direttamente il president… - MELANIELBBH14 : Popular opination:Il collegio è pieno di gente stupida e molta gente lo guarda solamente perché è pieno di gente st… - clary9723 : @trash_italiano Ieri ho visto il collegio per la prima volta in vita mia... Ma quanto è trash? Sono morta ?? @kiadag01 - veronicaruffo : RT @mastiicazzi: perché guardi il collegio? emh.. - vagin_tonic : @odestoagoner Per il collegio.... -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Collegio Coronavirus: Fico, 'Camera prosegue lavori nel rispetto scrupoloso regole' Affaritaliani.it