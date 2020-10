Google: Abuso di posizione dominante per uso discriminatorio dei dati. Ricadute anche sui consumatori (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nella giornata di ieri l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato assieme alla Guardia di Finanza ha proceduto ad ispezionare le sedi italiane di Google Italy S.r.l. nell’ambito di un’indagine nei confronti del colosso digitale per Abuso di posizione dominante. Il procedimento ha avuto inizio a seguito di una segnalazione da parte della società Interactive … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nella giornata di ieri l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato assieme alla Guardia di Finanza ha proceduto ad ispezionare le sedi italiane diItaly S.r.l. nell’ambito di un’indagine nei confronti del colosso digitale perdi. Il procedimento ha avuto inizio a seguito di una segnalazione da parte della società Interactive … L'articolo

LaStampa : Google, ecco come prende i nostri dati: l’Antitrust apre istruttoria per abuso posizione dominante - giusmo1 : Così Google prende i nostri dati: l'Antitrust apre istruttoria per abuso di posizione dominante - infoiteconomia : Google, Antitrust avvia istruttoria per abuso di posizione dominante - R9Mancini : RT @milafiordalisi: #Google, #abuso di #posizionedominante: l’#Antitrust italiano avvia #istruttoria @antitrust_it @googleitalia https://t… - AlessLongo : L'indagine antitrust su Google, per abuso di posizione dominante sulla pubblicità online, rivela molto dei problemi… -