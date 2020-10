F***ing Sakura 2, Macaione: "La spiritualità del Giappone ci insegna l'importanza dei piccoli gesti" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il 29 ottobre esce per Panini Comics il secondo volume di F***ing Sakura. Mashable Italia ha intervistato in esclusiva l'autore Giulio Macaione Leggi su it.mashable (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il 29 ottobre esce per Panini Comics il secondo volume di. Mashable Italia ha intervistato in esclusiva l'autore Giulio

DigiTalkPR : F***ing Sakura 2, Macaione: 'La spiritualità del Giappone ci insegna l'importanza dei piccoli gesti' Il 29 ot… - DickMARNO : RT @mlupoi: Finalmente esce la fine di F***ing Sakura, il fumetto che @GiulioMacaiOne ha fatto per noi di @Panini_Comics —— e niente, è sup… - ST81ST : RT @mlupoi: Finalmente esce la fine di F***ing Sakura, il fumetto che @GiulioMacaiOne ha fatto per noi di @Panini_Comics —— e niente, è sup… - Osmin__ : RT @mlupoi: Finalmente esce la fine di F***ing Sakura, il fumetto che @GiulioMacaiOne ha fatto per noi di @Panini_Comics —— e niente, è sup… - mlupoi : Finalmente esce la fine di F***ing Sakura, il fumetto che @GiulioMacaiOne ha fatto per noi di @Panini_Comics —— e n… -

Ultime Notizie dalla rete : F***ing Sakura Panini Comics: i fumetti in uscita questa settimana Fumettologica Gli ospiti e gli eventi di Panini a Lucca Comics 2020

Panini Comics ha comunicato gli ospiti e il proprio programma di eventi che si terranno a Lucca Comics & Games 2020.

Panini Comics ha comunicato gli ospiti e il proprio programma di eventi che si terranno a Lucca Comics & Games 2020.