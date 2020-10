(Di mercoledì 28 ottobre 2020) "untotale di queste misure a meta'". E' quanto sostiene in un'intervista al Qn il leader di Iv Matteo, secondo il quale "stare al Governo significa pensare ai cittadini, non obbedire ai... Segui su affaritaliani.it

LegaSalvini : CONTE SOTTO ASSEDIO, IL DPCM FA INFURIARE TUTTI. E RENZI RACCOGLIE FIRME CONTRO IL GOVERNO ?????? - fattoquotidiano : Dpcm, ora Renzi vuole già riaprire tutto e accusa il governo di aver deciso sulla base delle “emozioni di un singol… - fattoquotidiano : Italia Viva insiste, dopo Renzi anche Rosato: “Servono modifiche al dpcm. Conte non ha ascoltato le nostre richiest… - Maz67Salvo : RT @carlakak: Giuseppe Conte mette a nudo l'ipocrisia e la sciacallaggine politica di M.Renzi: 'Le sue critiche al nostro Decreto? Quando… - Affaritaliani : Dpcm, Renzi: “Misure a metà Meglio un lockdown totale” -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Renzi

Per il leader di Italia viva "stare al governo significa pensare ai cittadini, non obbedire ai ministri". E per ...Il fondatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi ha sferrato un nuovo attacco al nuovo dpcm introdotto dal premier Giuseppe Conte. In un’intervista a ‘Qn’ ha detto: “ Meglio un lockdown totale di que ...