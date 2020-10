DPCM della discordia: Governo diviso, monta la protesta nelle piazze (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Leggo polemiche sulla nostra semplice richiesta al Premier di rivedere il DPCM. Chiudendo ristoranti alle 18 e chiudendo i luoghi della cultura non diminuiscono i contagiati: aumentano solo i disoccupati. Chiedere di riflettere su basi scientifiche e non su emozioni passeggere è un atto di responsabilità contro la superficialità”. A riaprire il fronte dello scontro all’interno della maggioranza è Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Non si fermano, infatti, le polemiche sull’ultimo DPCM presentato dal Presidente del Consiglio Conte appena tre giorni con le nuove restrizioni che hanno fatto infuriare settori e categorie già in ginocchio. Il momento è quanto mai delicata con il Governo che prova a cercare il difficile compromesso tra ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Leggo polemiche sulla nostra semplice richiesta al Premier di rivedere il. Chiudendo ristoranti alle 18 e chiudendo i luoghicultura non diminuiscono i contagiati: aumentano solo i disoccupati. Chiedere di riflettere su basi scientifiche e non su emozioni passeggere è un atto di responsabilità contro la superficialità”. A riaprire il fronte dello scontro all’internomaggioranza è Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Non si fermano, infatti, le polemiche sull’ultimopresentato dal Presidente del Consiglio Conte appena tre giorni con le nuove restrizioni che hanno fatto infuriare settori e categorie già in ginocchio. Il momento è quanto mai delicata con ilche prova a cercare il difficile compromesso tra ...

Ultime Notizie dalla rete : DPCM della Dpcm, Conte: «Ok a cinque miliardi di ristori, rispettare misure o sarà lockdown». Patuanelli: importo raddoppiato per palestre, teatri e cinema Il Messaggero Pallavolo, oltre alla serie B si “salvano” serie C e giovanili

La Fipav nazionale fa chiarezza sul Dpcm. Stop solo a serie D, 1ª, 2ª e 3ª divisione Nei tornei dei più piccoli si fermano Under 12 e S3, gli altri proseguono ...

City Grand Tour le visite guidate continuano

"In base al nuovo dpcm – spiegano Alessandro Bargagna e Chiara Celli ... Sono quindi confermati tutti i nostri tour di novembre, dicembre e della prossima settimana". Si partirà venerdì alle 21.15 con ...

