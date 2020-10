Covid, numeri mai così alti. E i positivi superano i guariti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dati terribili quelli del bollettino di oggi: sono 24.991 i nuovi casi registrati di Covid-19 nelle ultime 24 ore, con quasi 200.000 tamponi effettuati, precisamente 198.952,. I numeri non sono mai ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dati terribili quelli del bollettino di oggi: sono 24.991 i nuovi casi registrati di-19 nelle ultime 24 ore, con quasi 200.000 tamponi effettuati, precisamente 198.952,. Inon sono mai ...

lorepregliasco : Oggi 221 morti COVID. Purtroppo i numeri non mentono - RegLombardia : #LNews Sono 5.035 i nuovi positivi con 29.960 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,8% Approfondimen… - zaiapresidente : ?? La vera sfida oggi non è elencare ai cittadini ogni giorno i numeri su contagi, ma spiegare che il #Covid rischia… - dakota_rain1986 : RT @RegLombardia: #LNews Sono 7.558 i nuovi positivi con 41.260 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 18,3% ???? - sprto : RT @senzasinistra: #Germania dal 2 novembre #chiude parecchie attivita’. Piu’di quelle che abbiano chiuso noi e con numeri di contagio mino… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid numeri Tutti i numeri sul Covid e su come avanza, elaborati da Lorenzo Ruffino StartupItalia Stellantis, nuovi passi avanti: al via il cantiere Faurecia. Conti record per Fca

Firmato dai cda dei due gruppi il nuovo progetto di fusione. Via libera alla vendita del 7% di Faurecia prima dell'aggregazione. Balza l'utile di Fca nel terzo trimestre a 1,2 miliardi ...

A causa della Dad, ridotte le corse dei bus: il paradosso a Como

In un comunicato stampa, l'azienda spiega la motivazione di tale scelta A Como si è verificato un caso che definire inusuale, soprattutto considerato il periodo dato dall’emergenza di Coronavirus, è ...

Firmato dai cda dei due gruppi il nuovo progetto di fusione. Via libera alla vendita del 7% di Faurecia prima dell'aggregazione. Balza l'utile di Fca nel terzo trimestre a 1,2 miliardi ...In un comunicato stampa, l'azienda spiega la motivazione di tale scelta A Como si è verificato un caso che definire inusuale, soprattutto considerato il periodo dato dall’emergenza di Coronavirus, è ...