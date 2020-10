Corsino-Mediagol: “Il Bari e la lotta promozione? Sono convinto di una cosa. L’incubo Covid e la paura in ritiro…” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Parola a Gianmarco Corsino.Diversi Sono stati gli argomenti trattati dall'ex numero 7 rosanero, intervistato in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it: dal tema Covid-19, con diciannove tesserati del Palermo che nel corso dell'ultima settimana hanno contratto il Coronavirus, alla scelta da parte del classe 1991 di sposare la causa del Resuttana San Lorenzo. Centrocampista esterno, capace di interpretare anche il ruolo di mezzala con grande padronanza, Corsino dopo il periodo di prova durante il ritiro pre-campionato a Petralia Sottana, ha lasciato il Palermo. Una decisione, quella della società di viale del Fante, determinata dalle liste bloccate in Serie C."Dopo che uno vive Palermo, da palermitano, e tutto l'ambiente calcistico, partendo dal magazziniere, fino ai tifosi... credo non vi sia altra ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Parola a Gianmarco.Diversistati gli argomenti trattati dall'ex numero 7 rosanero, intervistato in esclusiva ai microfoni di.it: dal tema-19, con diciannove tesserati del Palermo che nel corso dell'ultima settimana hanno contratto il Coronavirus, alla scelta da parte del classe 1991 di sposare la causa del Resuttana San Lorenzo. Centrocampista esterno, capace di interpretare anche il ruolo di mezzala con grande padronanza,dopo il periodo di prova durante il ritiro pre-campionato a Petralia Sottana, ha lasciato il Palermo. Una decisione, quella della società di viale del Fante, determinata dalle liste bloccate in Serie C."Dopo che uno vive Palermo, da palermitano, e tutto l'ambiente calcistico, partendo dal magazziniere, fino ai tifosi... credo non vi sia altra ...

WiAnselmo : Corsino-#Mediagol: 'Il Bari e la lotta promozione? Sono convinto di una cosa. L'incubo Covid e la paura in ritiro..… - Mediagol : Corsino-#Mediagol: 'Il Bari e la lotta promozione? Sono convinto di una cosa. L'incubo Covid e la paura in ritiro..… - WiAnselmo : Corsino-#Mediagol: 'La mia idea sul centrocampo del #Palermo. Santana top, vi svelo un segreto. Martinelli e Felici… - Mediagol : Corsino-#Mediagol: 'La mia idea sul centrocampo del #Palermo. Santana top, vi svelo un segreto. Martinelli e Felici… - WiAnselmo : Corsino-#Mediagol: '#Palermo in crisi? Ecco i motivi. Pergolizzi, Boscaglia e quel rimpianto...' -