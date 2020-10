Coronavirus. Conte. Dieci giorni per decidere su misure ulteriormente restrittive (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Con verbale n.121, reso qualche ora più tardi dello stesso giorno, il CTS - leggo letteralmente - 'dopo ampia analisi condivide i provvedimenti previsti dal testo' formulando alcune limitate ... Leggi su agenpress (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Con verbale n.121, reso qualche ora più tardi dello stesso giorno, il CTS - leggo letteralmente - 'dopo ampia analisi condivide i provvedimenti previsti dal testo' formulando alcune limitate ...

repubblica : Roma, Coronavirus, proteste contro il governo Conte, scontri in piazza del Popolo - LegaSalvini : COMPLIMENTI CONTE!!! - fanpage : Ultim'ora Annunciata la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Parlerà ali italiani alle 19.20 . - ferra2113 : RT @paolocristallo: #Meloni :'La colpa di questa emergenza è di #Conte perché non ha fatto nulla per evitarlo e non c'ha mai ascoltato!' C… - matteoc1951 : RT @serebellardinel: Regioni maggiormente colpite da #coronavirus sono governate da @LegaSalvini, di cui la #Lombardia con circa un quarto… -