Brescia-Entella | formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sabato 31 Ottobre nello Stadio Mario Rigamonti alle ore 16:00 si disputerà la partitadi Serie B. Ilarriva da una sconfitta con il Cittadella, una vittoria con il Lecce e una sconfitta con il Chievo, mentre l’arriva da una sconfitta con la Reggiana, e due pareggi con la Reggina e il Frosinone, e la vittoria in Coppia Italia con il Pisa. Leggi anche: Lega di Serie B: rinviata Reggiana-Cittadella!(3-4-1-2): Pelizzoli; Rinaudo, Russo, Cesar; Baldanzeddu, Volpe, Battocchio, Iacoponi; Mazzarani; Sansovini, Moreo. Allenatore: Luca Prina.(3-5-2): Minelli; Zambelli, Budel, Di Cesare; Sestu, Benali, Olivera, Scaglia, Coly; Corvia, ...

Oltre a Reggiana-Cittadella, anche Virtus Entella-Venezia è stata rinviata causa Covid nei giorni scorsi, e ieri il caso lombardo del rinvio Cremonese-Brescia. Insomma, mettiamo in fila tutto questo ...Chiavari. Oggi, al Comunale di Chiavari, per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia, si sono affrontate Virtus Entella e Pisa. La squadra ligure si è imposta per 3 a 1, ottenendo così il passagg ...