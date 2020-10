Born to Be Murdered | Netflix acquista il thriller con John David Washington e Alicia Vikander

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)hato ilconto Be, prodotto da Luca Guadagnino.hato i diritti di distribuzione globale dito Beinterpretato da, prodotto da Luca Guadagnino. Come sottolinea l'Hollywood Reporter, il film segna il debutto in lingua inglese del regista Ferdinando Cito Filomarino, che ha diretto la seconda unità dei film di Guadagnino Chiamami col tuo nome, A Bigger Splash e Suspiria. Nel cast di ...

Ultime Notizie dalla rete : Born Murdered

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Netflix ha acquistato il thriller con John David Washington e Alicia Vikander, Born to Be Murdered, prodotto da Luca Guadagnino. Netflix ha acquistato i diritti di distribuzione globale di Born to Be ...La piattaforma streaming ha acquistato i diritti di Born to Be Murdered, debutto in lingua inglese del regista Ferdinando Cito Filomarino ...