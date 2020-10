Whirlpool Napoli | i lavoratori espongono un manichino impiccato a un cavalcavia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 27 ottobre 2020) Prosegue la mobilitazione deidelladia pochi giorni dall’annunciata chiusura della stabilimento di via Argine, fissata dalla multinazionale per il prossimo 31 ottobre. Questa mattina i, in segno di protesta, hanno esposto unaldell’asse viario di collegamento tra il centro direzionale e l’autostrada in via Galileo Ferraris. “I– affermano i delegati – sono appesi ad uno filo della speranza, perché la vita di ognuno di noi non finisca sotto un ponte. Messi alla gogna da uno Stato impotente e lasciati all’addiaccio da una azienda senza scrupoli”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.