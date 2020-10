Serena Greco, la svolta nelle indagini. I Dettagli (Di martedì 27 ottobre 2020) Serena Greco; nel caso che ha coinvolto la giovane donna – morta a seguito di un incidente stradale a bordo del suo scooter – vi sarebbero due indagati. Serena Greco, la donna di 38 anni ha perso la vita mentre a bordo del suo scooter – Liberty 125 – stava rientrano a casa dalla sua … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 ottobre 2020); nel caso che ha coinvolto la giovane donna – morta a seguito di un incidente stradale a bordo del suo scooter – vi sarebbero due indagati., la donna di 38 anni ha perso la vita mentre a bordo del suo scooter – Liberty 125 – stava rientrano a casa dalla sua … L'articolo proviene da YesLife.it.

