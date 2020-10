Scontri Napoli, continuano le indagini degli inquirenti (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – continuano le indagini degli inquirenti sugli Scontri dello scorso venerdì. I tafferugli davanti al palazzo della Giunta Regionale avevano causato danni; numerosi gli Scontri con le forze dell’ordine, coinvolti anche giornalisti. I Carabinieri fanno sapere che sono stati identificati numerosi partecipanti alle proteste, grazie all’analisi delle immagini ricavate dai sistemi di videosorveglianza della zona. I militari, che continuano ad indagare, hanno già trasmesso le informative agli organismi inquirenti guidati dal procuratore Melillo. I reati ipotizzati dagli inquirenti sono devastazione, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutolesuglidello scorso venerdì. I tafferugli davanti al palazzo della Giunta Regionale avevano causato danni; numerosi glicon le forze dell’ordine, coinvolti anche giornalisti. I Carabinieri fanno sapere che sono stati identificati numerosi partecipanti alle proteste, grazie all’analisi delle immagini ricavate dai sistemi di videosorveglianza della zona. I militari, chead indagare, hanno già trasmesso le informative agli organismiguidati dal procuratore Melillo. I reati ipotizzati daglisono devastazione, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ...

SkyTG24 : Stretta anti-Covid, monta la rabbia: molotov a Milano, tensioni anche a Torino e a Napoli - MediasetTgcom24 : Proteste anti-Dpcm in diverse città, scontri a Milano | Alta tensione a Napoli e Torino #Milano… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Sale la tensione a #Napoli, fermato un manifestante. Scontri con le forze dell'ordine a #Milano,… - Zineb55145770 : RT @amaricord: Milano, Torino e Napoli, tre città messe sotto scacco da estremisti di destra. Bombe carta, fumogeni, saccheggi, vetrine dis… - Andrea82791177 : RT @tg2rai: La protesta contro i nuovi divieti in tutta #Italia. Scontri e guerriglia a #Milano e #Torino. A #Napoli in corteo per la città… -