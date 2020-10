Roma, causa Petrachi: l’ex d.s. chiede 5 milioni di danni (Di martedì 27 ottobre 2020) Nella causa in corso tra la Roma e Petrachi, l’ex d.s. chiede 5 milioni di danni È in corso la causa tra la Roma e Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo giallorosso licenziato nel corso della scorsa stagione. Come riportato da Calcio&Finanza, dal bilancio relativo al 2019-2020 emergono particolari interessanti sulla causa. In particolare «in data 17 agosto 2020, il sig. Petrachi iscriveva al ruolo, dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, il ricorso volto ad ottenere l’accertamento della nullità ovvero dell’illegittimità del licenziamento del 3 luglio 2020 e, conseguentemente, la condanna ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Nellain corso tra la, l’ex d.s.diÈ in corso latra lae Gianluca, ex direttore sportivo giallorosso licenziato nel corso della scorsa stagione. Come riportato da Calcio&Finanza, dal bilancio relativo al 2019-2020 emergono particolari interessanti sulla. In particolare «in data 17 agosto 2020, il sig.iscriveva al ruolo, dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di, il ricorso volto ad ottenere l’accertamento della nullità ovvero dell’illegittimità del licenziamento del 3 luglio 2020 e, conseguentemente, la condanna ...

