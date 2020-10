PS Plus su PS5: Sony annuncia il primo gioco gratis next-gen (Di martedì 27 ottobre 2020) E’ ormai questione di ore prima che “mamma” Sony vada a svelare al mondo quali saranno i giochi PS Plus di novembre 2020. Per i pochi che non sapessero, si tratta di quella selezione di titoli che la compagnia giapponese regala mensilmente a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. E che vanno così a pennellare una vera e propria Instant Game Collection, da scaricare gratuitamente per tutta la durata della sottoscrizione scelta – da un mese, tre mesi o un anno. E se è vero che il Plus dà accesso a svariati vantaggi aggiuntivi agli utenti PS4 – come sconti su PlayStation Store e la possibilità di giocare in multiplayer online -, allo stesso modo la “grande S” riproporrà la stessa vincente formula anche sulla sua PS5, console ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) E’ ormai questione di ore prima che “mamma”vada a svelare al mondo quali saranno i giochi PSdi novembre 2020. Per i pochi che non sapessero, si tratta di quella selezione di titoli che la compagnia giapponese regala mensilmente a tutti gli abbonati al servizio PlayStation. E che vanno così a pennellare una vera e propria Instant Game Collection, da scaricare gratuitamente per tutta la durata della sottoscrizione scelta – da un mese, tre mesi o un anno. E se è vero che ildà accesso a svariati vantaggi aggiuntivi agli utenti PS4 – come sconti su PlayStation Store e la possibilità di giocare in multiplayer online -, allo stesso modo la “grande S” riproporrà la stessa vincente formula anche sulla sua PS5, console ...

SerialGamerITA : Destruction All-Stars: il gioco non uscirà al lancio di PS5, sarà gratuito per gli utenti PlayStation Plus a f - DarioConti1984 : Destruction All-Stars rinviato: non uscirà al lancio di PS5, sarà gratis su PS Plus - Asgard_Hydra : Destruction All Stars per PS5 gratis su PS Plus a febbraio 2021, salta il lancio della console - Asgard_Hydra : Destruction All Stars non ci sarà al lancio di PS5: arriverà gratis su PS Plus a febbraio - Asgard_Hydra : PS5: un’esclusiva diventa gratis su PS Plus, ma esce in ritardo! -