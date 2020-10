Polonia, ancora proteste per la legge che proibisce l’aborto (Di martedì 27 ottobre 2020) Non si fermano le proteste in Polonia per la nuova legge sull’aborto. Centinaia di donne sono scese in piazza per manifestare. Dopo la modifica costituzionale all’aborto, infatti, centinaia di donne si sono riversate nelle piazze. La protesta si è radicalizzata sempre più. Le dimostranti hanno anche fatto irruzione nelle chiese, scandendo i loro slogan ed interrompendo le funzioni religiose. A Varsavia una donna ha fatto irruzione brandendo un cartello con su scritto “preghiamo per il diritto all’aborto“. Le proteste sono ormai giunte al quarto giorno, sabato un grande corteo è stato sciolto con l’impiego di lacrimogeni. “Questa è guerra“, gridano. Tutto questo avviene alla luce di una sentenza della Corte costituzionale che ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Non si fermano leinper la nuovasull’aborto. Centinaia di donne sono scese in piazza per manifestare. Dopo la modifica costituzionale all’aborto, infatti, centinaia di donne si sono riversate nelle piazze. La protesta si è radicalizzata sempre più. Le dimostranti hanno anche fatto irruzione nelle chiese, scandendo i loro slogan ed interrompendo le funzioni religiose. A Varsavia una donna ha fatto irruzione brandendo un cartello con su scritto “preghiamo per il diritto all’aborto“. Lesono ormai giunte al quarto giorno, sabato un grande corteo è stato sciolto con l’impiego di lacrimogeni. “Questa è guerra“, gridano. Tutto questo avviene alla luce di una sentenza della Corte costituzionale che ...

amnestyitalia : Vietare o criminalizzare l'aborto non fermerà gli aborti, ma li renderà solo meno sicuri. Ieri la la Corte costituz… - QuotidianPost : Polonia, ancora proteste per la legge che proibisce l’aborto - EnricaMuraglie : RT @amnestyitalia: Vietare o criminalizzare l'aborto non fermerà gli aborti, ma li renderà solo meno sicuri. Ieri la la Corte costituzional… - martinadamelioo : RT @catlatorre: In Polonia vietato l'aborto anche in caso in cui ci fosse grave malformazione del feto: una decisione di un tribunale che a… - zazoomblog : In Polonia ancora proteste contro il divieto do aborto: Avete sangue nelle vostre mani - #Polonia #ancora… -