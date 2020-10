Pesaro, il ristoratore non vuole chiudere, il sindaco dice: “Pagliacciate pericolose” (Di martedì 27 ottobre 2020) A Pesaro un ristoratore ha disobbedito all’obbligo di chiusura anticipata e ha organizzato via social una cena con 90 commensali. Durante il primo lockdown aziende, ristoranti, negozi hanno rispettato scrupolosamente le chiusure imposte dal Governo. Ma – come ha sottolineato con una certa preoccupazione il Dem Graziano Delrio – ora il popolo non sembra più … L'articolo Pesaro, il ristoratore non vuole chiudere, il sindaco dice: “Pagliacciate pericolose” proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 27 ottobre 2020) Aunha disobbedito all’obbligo di chiusura anticipata e ha organizzato via social una cena con 90 commensali. Durante il primo lockdown aziende, ristoranti, negozi hanno rispettato scrupolosamente le chiusure imposte dal Governo. Ma – come ha sottolineato con una certa preoccupazione il Dem Graziano Delrio – ora il popolo non sembra più … L'articolo, ilnon, il: “Pagliacciate pericolose” proviene da Leggilo.org.

