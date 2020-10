“No ad altri lockdown. Ristori subito anche per evitare il rischio usura” (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – “Il Covid-19 è pericoloso, va combattuto, ma non con azioni discriminatorie che vanno a intaccare realtà tra le più rigorose a rispettare le misure per prevenire la diffusione del contagio. E soprattutto no ad altri lockdown”. Il presidente di Confartigianato Campania e Confartigianato Avellino, Ettore Mocella, si schiera al fianco degli operatori danneggiati dalle scelte del Governo e della Regione. “L’emergenza Covid è sì una crisi sanitaria ma anche economica e sociale. Non possono essere sempre le imprese private e i loro dipendenti a pagare il costo. A queste attività è stato chiesto prima di applicare protocolli e poi vengono chiuse. O erano sbagliati i protocolli o queste chiusure di oggi, come crediamo, non hanno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – “Il Covid-19 è pericoloso, va combattuto, ma non con azioni discriminatorie che vanno a intaccare realtà tra le più rigorose a rispettare le misure per prevenire la diffusione del contagio. E soprattutto no ad”. Il presidente di Confartigianato Campania e Confartigianato Avellino, Ettore Mocella, si schiera al fianco degli operatori danneggiati dalle scelte del Governo e della Regione. “L’emergenza Covid è sì una crisi sanitaria maeconomica e sociale. Non possono essere sempre le imprese private e i loro dipendenti a pagare il costo. A queste attività è stato chiesto prima di applicare protocolli e poi vengono chiuse. O erano sbagliati i protocolli o queste chiusure di oggi, come crediamo, non hanno ...

pdnetwork : No, non chiamatela 'la rivolta dei commercianti'. Perché un vero commerciante non scenderebbe mai in piazza per riv… - Capezzone : Su @atlanticomag @Marco_Faraci spiega che quel che per alcuni è “superfluo” per altri è invece “necessario” - borghi_claudio : La resa di #conte sul #MES include un concetto non banale che è stato capito meno di altri. Come ammesso anche da… - Elena68577987 : Alba non riesce proprio a mettersi Tommaso contro...con gli altri é impulsiva con lui no....???????????? - piccologrande25 : RT @salvatorebrizzi: Siamo in un momento evolutivo in cui saremo costretti a rinunciare a tutto. Siamo pronti? No. Per il 90% delle persone… -

Ultime Notizie dalla rete : “No altri Schneider Electric verso il raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità per il triennio 2018-2020. Fortune Italia