Milano | sequestrano e rapinano due uomini | quattro arresti

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 ottobre 2020), 27 ott. (Adnkronos) -, cittadini egiziani fra i 25 e i 30 anni, sono stati arrestati dalla polizia aper sequestro di persona e rapina in concorso. Gli agenti sono intervenuti nel pomeriggio in Largo Giambellino, dove era stata segnalata una lite all'interno di un ristorante. Entrati nel locale hanno trovato icittadini egiziani, alcuni armati di mazze di legno, che aggredivano due, un cittadino del Camerun di 44 anni e un 43enne della Repubblica del Congo di 43 anni, entrambi con i piedi legati. Dopo aver richiesto le cure mediche per le due vittime, trasportate in ospedale e dimesse con cinque giorni di prognosi, gli agenti hanno accertato come l'aggressione fosse nata a seguito di una truffa messa in atto da parte delle due vittime ai ...