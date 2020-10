Live Shakhtar-Inter 0-0 Conte ritrova Young | Eriksen fuori

(Di martedì 27 ottobre 2020) L'in Ucraina cerca la prima vittoria di Champions dopo il mezzo passo falso (2-2) dell'esordio in casa contro il Borussia Moenchengladbach. Non sarà facile, perché lo...

11contro11 : Shakhtar Donetsk-#Inter, DIRETTA LIVE (0-0): trasferta in Ucraina per i nerazzurri #ShakhtarDonetsk… - passione_inter : ??? | PAGELLE ?? Segui le pagelle LIVE di #ShakhtarInter ???? - SkySport : Inizia Shakhtar-Inter: segui il LIVE ? #ShakhtarInter Su Sky Sport Uno ? #SkyUCL #SkySport - apetrazzuolo : DIRETTA ONLINE - Champions, Shakhtar Donetsk-Inter: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - InterMagazine2 : DIRETTA ONLINE - Champions, Shakhtar Donetsk-Inter: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -

Ultime Notizie dalla rete : Live Shakhtar

Non sarà facile, perché lo Shakhtar ha vinto in casa del Real Madrid per 3-2 e con altri tre punti ipotecherebbe la qualificazione. Conte ritrova Young dopo il Covid e lascia Eriksen in panchina.che sfida lo Shakhtar Donetsk di Luis Castro ed è reduce dal pareggio all’esordio per 1-1 contro il Borussia Mönchengladbach a San Siro. Segui qui di seguito su Passione Inter le PAGELLE LIVE di ...