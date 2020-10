L’Italia scende in piazza. Dilaga la protesta contro Conte e i suoi ministri (Di martedì 27 ottobre 2020) Da Nord a Sud, la rabbia che accomuna gli italiani che scendono nelle piazze a manifestare è la stessa. Le proteste con le restrizioni entrate in vigore con l’ultimo Dpcm incendiano gli animi di tutti: ristoratori, commercianti, allenatori sportivi, professionisti del mondo dell’intrattenimento, barman, cuochi, piccoli artigiani.. persone e cittadini di diverse categorie e settori che vengono schiacciati economicamente dalle nuove restrizioni imposte dal governo. A Napoli, piazza Plebiscito ha accolto la manifestazoine di oltre un migliaio di partecipanti, diventata un sit in con comizio improvvisato sotto la sede della regione Campania. Sono intervenuti vari rappresentanti di diversi settori e caegorie colpiti dalle chiusure e dalle ultime restrizioni anti Covid. I cartelli recitano: ‘Ribellati al Dpcm’, ‘De Luca ... Leggi su ilparagone (Di martedì 27 ottobre 2020) Da Nord a Sud, la rabbia che accomuna gli italiani che scendono nelle piazze a manifestare è la stessa. Le proteste con le restrizioni entrate in vigore con l’ultimo Dpcm incendiano gli animi di tutti: ristoratori, commercianti, allenatori sportivi, professionisti del mondo dell’intrattenimento, barman, cuochi, piccoli artigiani.. persone e cittadini di diverse categorie e settori che vengono schiacciati economicamente dalle nuove restrizioni imposte dal governo. A Napoli,Plebiscito ha accolto la manifestazoine di oltre un migliaio di partecipanti, diventata un sit in con comizio improvvisato sotto la sede della regione Campania. Sono intervenuti vari rappresentanti di diversi settori e caegorie colpiti dalle chiusure e dalle ultime restrizioni anti Covid. I cartelli recitano: ‘Ribellati al Dpcm’, ‘De Luca ...

