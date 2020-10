Infortunio Ilicic | problema al ginocchio per il fantasista

deatoffees : @ChrisFentyM Perché ogni sportivo che ha un infortunio deve dare(se vuole) il consenso per divulgare a mezzo stampa… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ???? Gasp: '#Miranchuk, mai neanche una partitella! L'infortunio di #Malinovskyi...' ? - SOSFanta : ???? Gasp: '#Miranchuk, mai neanche una partitella! L'infortunio di #Malinovskyi...' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Ilicic

L’Atalanta non avrà a disposizione De Roon, fuori per infortunio, ma ritrova Gollini. In attacco Zapata con Gomez e Muriel in vantaggio su Ilicic. Nell’Ajax invece, Neres, Tadic e Traoré andranno a ...Il calendario della Champions League propone una sfida clou per l'Atalanta, che in campionato zoppica mentre in Europa procede spedita. È la versione double face della ‘dea' che cerca ancora una volta ...