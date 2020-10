Grande Fratello Vip nei guai: svelato il nome del positivo al Covid-19 (Di martedì 27 ottobre 2020) Grande Fratello Vip nei guai, dopo la puntata di ieri sera è stato svelato il nome del nuovo vippone risultato positivo al Coronavirus: ecco chi è. Si torna a parlare del reality di Canale Cinque che ieri sera è andato in onda con una nuova puntata davvero scoppiettante e piena di colpi di scena che non ha decretato il nome del nuovo eliminato, rimandato a venerdì. A colpire però è stato anche il passo indietro del padrone di casa, cosi come di tutta la produzione circa l’ingresso dei nuovi tre “vipponi”, ovvero Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi in isolamento preventivo. Ad annullare tutto è stata la positività di uno dei tre, da pochi minuti si è saputo ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020)Vip nei, dopo la puntata di ieri sera è statoildel nuovo vippone risultatoal Coronavirus: ecco chi è. Si torna a parlare del reality di Canale Cinque che ieri sera è andato in onda con una nuova puntata davvero scoppiettante e piena di colpi di scena che non ha decretato ildel nuovo eliminato, rimandato a venerdì. A colpire però è stato anche il passo indietro del padrone di casa, cosi come di tutta la produzione circa l’ingresso dei nuovi tre “vipponi”, ovvero Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi in isolamento preventivo. Ad annullare tutto è stata la positività di uno dei tre, da pochi minuti si è saputo ...

