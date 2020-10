Giù il sipario su cinema e teatri. Ma la scusa di Franceschini non regge. Le sale erano già tempo desolatamente semivuote (Di martedì 27 ottobre 2020) Dario Franceschini, ministro della Cultura di formazione democristiana, questa volta è caduto da solo in una trappola che lascia basiti. Infatti ieri ha pubblicato sul suo profilo Facebook un post in cui ha scritto che ha chiuso cinema e teatri “per ridurre la mobilità”. Una spiegazione, anzi una excusatio non petita (accusatio manifesta) clamorosa che fa seguito alla grandinata di mail e di post di protesta che hanno giustamente sommerso l’ex margheritino. Una toppa, però, peggio del buco. Già nei cinema e nei teatri ci andavano quattro gatti e lui chiude per ridurre la mobilità? Oltretutto questo avviene quando la mattina e la sera ci sono flussi mastodontici di gente che si sposta in mezzi pubblici rigorosamente appiccicati come sardine, da far ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Dario, ministro della Cultura di formazione democristiana, questa volta è caduto da solo in una trappola che lascia basiti. Infatti ieri ha pubblicato sul suo profilo Facebook un post in cui ha scritto che ha chiuso“per ridurre la mobilità”. Una spiegazione, anzi una excusatio non petita (accusatio manifesta) clamorosa che fa seguito alla grandinata di mail e di post di protesta che hanno giustamente sommerso l’ex margheritino. Una toppa, però, peggio del buco. Già neie neici andavano quattro gatti e lui chiude per ridurre la mobilità? Oltretutto questo avviene quando la mattina e la sera ci sono flussi mastodontici di gente che si sposta in mezzi pubblici rigorosamente appiccicati come sardine, da far ...

